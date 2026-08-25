Modernizare verde într-o localitate timișeană.

Cel mai important spațiu deschis de agrement din Jimbolia, Parcul Trebur, are șansa de a face obiectul unei ample intervenții, grație unei investiții de circa opt milioane de lei, accesată prin programul regional Vest 2021-2027 pentru infrastructură verde.

În cadrul unei recente ședințe extraordinare a consiliului orășenesc, aleșii locali ai urbei de la frontiera de stat cu Serbia au dat undă verde investiției, aprobând studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți.

Intervenția, au precizat edilii, nu se va limita la reamenajarea peisagistică și modernizarea înzestrărilor cu mobilier urban, ci va cuprinde și elemente de extindere și încadrare în funcționalitatea urbanistică a zonei centrale.

Parcul, amintim, și-a primit denumirea Trebur ca gest de curtoazie față de localitatea înfrățită omonimă din Germania, care, la rândul ei, a acordat denumirea de Jimbolia unei artere de acolo.