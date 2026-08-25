Proiecţie specială la Cinema Studio.

Se anunţă o nouă toamnă plină de efervescenţă cinefilă la Timişoara: premiere, festivaluri, serii şi retrospective, proiecţii speciale şi întâlniri cu cineaşti.

”Pe lângă propriile noastre evenimente, ne bucurăm că putem fi – deja de ceva timp – partenerii locali ai unor proiecte naţionale care ne sunt dragi şi în care credem, aşa cum este şi F-Sides Cineclub.

Noua proiecţie pregătită de F-Sides pentru Timişoara este cu <<Les glaneurs et la glaneuse>> (2000), unul din marile filme ale celebrei cineaste franceze Agnès Varda (foto). Un documentar splendid, premiat de Academia Europeană de Film.

Spicuirea este una dintre practicile agriculturale hiperreprezentate în arta și cultura franceză. Dar cine sunt oamenii care o practică și ce avem de învățat de la ei?

Cu aceste întrebări în minte, Agnès Varda pornește într-o investigație despre viețile culegătorilor, reciclatorilor și căutătorilor de comori pe care îi întâlnește pe tot cuprinsul Franței.

Regizoarea documentează, prin interviuri, viața și practicile culegătorilor francezi: de la cei care adună resturi de pe câmpuri după recoltă până la cei care scotocesc prin tomberoanele Parisului.

Adesea abătându-se de la traseul inițial, Varda își face timp să reflecteze asupra unor teme variate, de la îmbătrânire până la nașterea cinematografiei.

Proiecţia va avea loc miercuri, 2 septembrie, de la ora 19, la Cinema Studio Timișoara şi va fi urmată de o discuţie, ” au transmis cei din echipa Ceau Cinema.