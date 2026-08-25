Furtună în Timiș! Copaci căzuți, pompierii intervin de urgență. Cod portocaliu de averse torențiale 25-40 l/mp, descărcări electrice, vânt 50-70 km/h, grindină

În contextul Avertizării Meteorologice (nowcasting) COD PORTOCALIU de averse torențiale 25-40 l/mp, descărcări electrice, vânt 50-70 km/h, grindină, valabilă între orele 17:42 – 18:40, în localitățile: ISU Timiș a dispus:

– prealertarea Grupei operative a Inspectoratului;

– înștiințarea reprezentanților autorităților din cadrul unităților administrativ teritoriale vizate de Codul portocaliu pentru punerea în aplicare a măsurilor proprii prevăzute de planurile în vigoare în astfel de situații de urgență, precum și a altor autorități cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență;

– transmiterea, de către IGSU, a unui mesaj de avertizare a populației din zonele vizate prin sistemul Ro-Alert;

– prealertarea subunităților de intervenție și a unei ture de serviciu aflată în timpul liber, precum și pregătirea tehnicii din dotare, specifică tipurilor de risc posibile în urma avertizărilor meteorologice primite.

ISU Timiș monitorizează cu atenție situația din teren, fiind pregătit să intervină în cel mai scurt timp pentru gestionarea situațiilor de urgență ce pot apărea.

Până în acest moment, în Dispeceratul ISU Timiș au fost înregistrate 4 solicitări de intervenție a pompierilor, în municipiul Lugoj, astfel:

– degajare copac căzut, strada Vișinului;

– degajare materiale de construcție de pe acoperișul unui bloc de locuințe (aproximativ 100 mp), strada Ceahlăului, au fost afectate și două autoturisme parcate în apropiere;

– degajare materiale de construcție de pe acoperișul unui bloc de locuințe (aproximativ 50 mp), strada Splaiul 1 Decembrie 1918;

– degajare copac căzut peste un garaj, strada Timișorii.