Mașină răsturnată, două persoane rănite

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Mașină răsturnată, două persoane rănite

Două persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs marți după-amiază la ieșirea din localitatea Teliuc, pe drumul spre Ghelari, județul Hunedoara.

Sosite la locul evenimentului, echipajele de pompieri de la Detașamentul Hunedoara au constatat că un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile, iar cei doi ocupanți erau ieșiți din autovehicul, conștienți și cooperanți.

Echipajele medicale au evaluat cele două persoane rănite pe care, ulterior, le-au transportat la spitalul din Hunedoara.

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Sursa foto: ISU Hunedoara

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