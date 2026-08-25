Mitropolitul Banatului, în mijlocul credincioșilor din Plopi.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a efectuat recent o vizită pastorală în Parohia Plopi, din Protopopiatul Timișoara II.

Chiriarhul a rostit un cuvânt de învățătură, având ca temă pericopa evanghelică de la Matei, capitolul 19, versetele 16-26, care prezintă întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu tânărul bogat.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a evidențiat profilul deosebit al tânărului prezentat în Evangheliile după Matei, Marcu și Luca: un om care împlinise poruncile încă din tinerețe, era bine pregătit din punct de vedere cultural și dorea sincer să dobândească viața veșnică.

Sfântul Evanghelist Marcu precizează că acesta „a alergat” spre Hristos, iar Mântuitorul, văzând dorința lui sinceră de a-L urma, „i-a fost drag”.

„Cum să nu-I fi fost drag lui Hristos să întâlnească un tânăr care a ținut poruncile și care dorea să câștige viața veșnică?”, a întrebat ierarhul. Momentul decisiv al întâlnirii a venit atunci când Hristos i-a spus: „Dacă voiești să fii desăvârșit, mergi, vinde averile tale și le dă săracilor și vei avea comoară în cer; după aceea, vino și urmează-Mi”.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că tânărul a fost pus în fața unei alegeri fundamentale: între averea pământească și urmarea lui Hristos.

Porunca Mântuitorului nu trebuie înțeleasă ca o obligație pentru fiecare creștin de a-și abandona casa și bunurile, ci ca o chemare la milostenie și la desprinderea sufletului de stăpânirea averii.

„Fiecare din noi poate să-și facă totuși comoară în cer”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, explicând că milostenia este calea prin care bunurile pământești pot deveni „comoară în cer”. Tânărul bogat ar fi putut deveni unul dintre Apostolii Mântuitorului. Avea toate calitățile necesare: o viață curată, cunoștințe, respect pentru poruncile lui Dumnezeu și dorința de a dobândi viața veșnică. Cu toate acestea, atunci când a trebuit să aleagă între apostolie și avere, „el a ales averea și a lăsat apostolia”.

La finalul cuvântului de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe credincioșii Parohiei Plopi să-L urmeze pe Hristos prin credință și prin fapte de milostenie, pentru ca, la sfârșitul vieții, să aibă o comoară pregătită în Împărăția lui Dumnezeu.

„Dacă o să mă întrebe cineva până la apusul soarelui unde ai fost, părinte, la slujbă astăzi și cu cine te-ai întâlnit, am să spun că m-am întâlnit cu Hristos”, a încheiat Părintele Mitropolit Ioan, binecuvântându-i pe credincioșii prezenți.