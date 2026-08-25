Avarie la rețeaua primară de termoficare a Timișoarei, întreruperi programate miercuri 26 august.

Miercuri, 26 august 2026, între orele 08:00 și 16:00, Colterm întrerupe furnizarea apei calde de consum la PT 27, PT 28, PT 29, PT 32, PT 33, PT 35, PT 36, PT 37, PT 38, PT 38A, PT 38B, PT 39, PT 40, PT 41, precum și la Edil Color, Centrul Comercial Euro și Centrul Comercial Kappa, pentru remedierea unei avarii apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Intrarea Martir Dumitru Osman, Aleea Martir Gheorghe Iosub, Aleea Amicitiei, Leandrului, Aleea Arcașilor, Calea Sever Bocu, Martir Silviu Motohon, Ecoului, Perlei, Aleea Balcic, Intrarea Sunetului, Aleea Bălții, Horia Măcelariu, Intrarea Aca de Barbu, Sf. Ap. Petru și Pavel, C-tin cel Mare, Martir C-tin Zabulica, Luminita Botoc, Martir Gabriela Tako, Martir Gheorghe Nuțu Iotcovici, Silistra, Lucerna, Martir Maria Andrei, Martir A Chorosi, C-tin Rădulescu Motru, Olanda, Pomiculturii, Holdelor, Aurel Ciupe, Lucian Georgevici, Franz Liebhard, Carol Davila, Galvani, arhitect Ion Mincu, Verde, Petre Olariu, academician P.P. Negulescu, Ion Ionescu de la Brad, Stuparilor, Amurgului, Calea Aradului, Liege, Orșova, Ac. R. Răduleț, Călan, Carei, Cugir, Dej, Felix, Martir S. Motohon, Liniștei, S. Bocu, Ghe. Leahu, Răsăritului, Martir I. Miron, Aleea Scurtă, Ghe. Ostrogovich, Dr. V.A. Alaci. Total branșamente afectate: 263.

„La reluarea furnizării, apa poate prezenta urme de turbiditate pentru scurt timp. Vă recomandăm să nu o folosiți în scopuri menajere până la limpezire. Știm că este neplăcut, însă intervenția este necesară pentru a menține rețeaua funcțională”, transmit reprezentanții companiei.