Consiliul Județean Timiș sprijină CODRU Festival, ediția a VI-a.

CODRU Festival revine la Timișoara între 28 și 30 august, pentru cea de-a VI-a ediție, în Pădurea Verde.

Consiliul Județean Timiș, prin Visit Timiș, sprijină și în acest an desfășurarea festivalului, unul dintre evenimentele care contribuie la promovarea Timișoarei și a județului ca destinație pentru turism cultural și de evenimente.

Timp de trei zile, Pădurea Verde devine spațiul în care muzica, cultura și experiențele în aer liber se întâlnesc. Programul ediției din acest an aduce pe scenele CODRU artiști internaționali și români, de la Gipsy Kings featuring Tonino Baliardo, S.A.R.S. și Ternipe, până la Alternosfera, Subcarpați, Puya, Lupii lui Calancea & Surorile Osoianu, Damian & Brothers, Robin and the Backstabbers și El Cartel Reggaeton Afterparty.

Programul include, de asemenea, artiști din noua generație și proiecte din zona muzicii electronice, hip-hop, alternative și indie, precum Oscar, Rava, Ian, IDK, Petre Ștefan, MGK, Vanilla, Lucawts, Calinacho, DJ Mă-Ta, Balkandreea & The Balkan Sisters și mulți alții.

Prin sprijinul acordat CODRU Festival, Consiliul Județean Timiș contribuie la susținerea unui eveniment care aduce public din Timișoara, din județ și din alte zone ale țării. Festivalurile de acest tip creează contexte pentru promovarea județului, cresc atractivitatea destinației și susțin activitatea operatorilor locali din turism, ospitalitate, alimentație publică și servicii.

„Evenimentele culturale de amploare sunt importante pentru Timiș pentru că aduc oameni, creează experiențe și fac județul mai vizibil. CODRU a construit în timp o identitate proprie și a reușit să transforme Pădurea Verde într-un spațiu în care muzica și natura se întâlnesc. Prin sprijinul nostru, vrem să contribuim la dezvoltarea unui calendar de evenimente care îi face pe oameni să aleagă Timișul ca destinație și să descopere mai mult decât un singur eveniment” , afirmă Sorina Alexandra Ciurlea – Director Adjunct Visit Timiș.

Ediția a VI-a CODRU Festival are loc în perioada 28-30 august 2026, la Pădurea Verde, Timișoara.

Informații despre program și bilete sunt disponibile pe canalele oficiale ale CODRU Festival.