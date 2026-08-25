Contractul pentru noul Stadion „Dan Păltinișanu” a fost semnat. Simonis: „Timișoara și Timișul au așteptat suficient”

Unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură sportivă din vestul României a trecut, marți, 25 august 2026, de un prag decisiv. Contractul pentru proiectarea și execuția noului Stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara a fost semnat, după o procedură de achiziție complicată, care a trecut inclusiv prin contestații și reevaluarea ofertelor.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a participat la București la semnarea contractului cu asocierea de firme desemnată câștigătoare și a anunțat că administrația județeană are resursele necesare pentru a susține financiar prima etapă a investiției.

„În sfârșit, am semnat contractul pentru noul Stadion «Dan Păltinișanu». Firma câștigătoare are la dispoziție câteva luni pentru realizarea proiectului. Apoi încep lucrările. Timișoara și Timișul au așteptat suficient”, a transmis Simonis. În mesajul video care însoțește anunțul, președintele CJ Timiș precizează că județul poate asigura pentru perioada 2026–2027 cel puțin 125 de milioane de lei, până când Compania Națională de Investiții va putea prelua finanțarea începând cu anul 2028.

Contractul a fost atribuit asocierii formate din Concelex – lider, Construcții Erbașu, Concelex Engineering și Terra Gaz Construct, după reevaluarea ofertelor. Licitația fusese inițial câștigată de o altă asociere, însă procedura a ajuns în instanță, iar Curtea de Apel București a dispus reevaluarea. În martie 2026, CNI a desemnat noul câștigător, iar semnarea contractului din 25 august închide practic una dintre cele mai importante etape administrative ale proiectului.

Conform documentației procedurii, etapa de proiectare este prevăzută să dureze opt luni. După constituirea garanției contractuale și emiterea ordinului de începere, asocierea va putea demara proiectul tehnic, iar ulterior vor începe lucrările efective în amplasamentul fostei arene.

Noul „Dan Păltinișanu” este proiectat ca un stadion dedicat în primul rând fotbalului, fără pistă de atletism, cu tribune amplasate în imediata apropiere a terenului și acoperite. Arena va avea aproximativ 32.000 de locuri, ceea ce o va transforma în al doilea stadion ca mărime din România după Arena Națională, și va putea găzdui atât competiții sportive importante, cât și concerte și evenimente de mare anvergură.

Pentru ca proiectul să poată porni înainte ca finanțarea centrală să fie disponibilă integral, Consiliul Județean Timiș și-a asumat susținerea lucrărilor din bugetul propriu în 2026 și 2027. Simonis a anunțat anterior o alocare de aproximativ 126 de milioane de lei, diferența până la circa 603 milioane de lei urmând să fie suportată prin CNI începând din 2028.

În mesajul de marți, președintele CJ Timiș a revenit și asupra disputelor politice care au însoțit proiectul în ultimele luni, susținând că important este faptul că etapa de blocaj a fost depășită.

„Important este că proiectul s-a deblocat și contractul este semnat. Avem banii, putem începe”, a spus Alfred Simonis. Iar finalul mesajului său a mutat accentul de la disputa politică spre destinația publică a investiției: „Dincolo de orgolii, interese politice și războaie locale, stadionul acesta nu este al unui partid și nu este al unui politician. Este al Timișului”.

După demolarea vechii arene și anii de proceduri administrative, licitații, contestații și incertitudine privind finanțarea, semnarea contractului din 25 august 2026 transformă proiectul noului „Dan Păltinișanu” dintr-o promisiune și o documentație într-o investiție intrată efectiv în etapa de proiectare. Următorul reper major va fi finalizarea proiectului tehnic și deschiderea șantierului pentru noua arenă a Timișoarei.