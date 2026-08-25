A fost stins focarul de Pesta Micilor Rumegătoare de la Tomnatic.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș informează că marți, 25.08.2026, a fost stins oficial focarul de Pesta Micilor Rumegătoare, din exploatația nonprofesională de ovine din localitatea Tomnatic, județul Timiș.

„Rămân în vigoare până la data de 10.10.2026 restricțiile privind mișcarea ovinelor/caprinelor de pe întreg teritoriul județului Timiș, conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2026/1910.

În vederea descurajării comerțului ilicit cu ovine și caprine vii, carne, produse și subproduse din carne se vor face controale în trafic pe întreg teritoriul județului Timiș.

Facem precizarea că virusul Pestei Micilor Rumegătoare nu este transmisibil la om, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având însă impact la nivel social din punct de vedere economic”, se arată într-un comunicat semnat dr. Alin Nicoară, directorul DSVSA Timiș