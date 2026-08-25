Atacant din Suedia, la Poli Timișoara

Poli Timișoara a reușit să perfecteze transferul atacantului central 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐍𝐲𝐚𝐫𝐤𝐨 (24 de ani, 1,85 m).

“A fost o perioadă încărcată, o perioadă în care s-a muncit eficient și coerent pe transferuri. Astăzi închidem această perioadă cu transferul lui Kevin, un jucător care nu ne-a fost ușor să îl aducem, pentru că are un profil complex și se încadrează perfect în tiparul cerut de către antrenor. Dar am reușit acest lucru.

Mulțumesc clubului Helsingborgs IF, pentru că a acceptat propunerea Politehnicii! Mulțumesc agentului jucătorului, care crede în proiectul Politehnicii! Vreau să menționez numele lui Alex Pilder, head scouterul primei echipe, care îl monitorizează de multe luni și a creat legătura cu factorii de decizie în acest transfer. Departamentul de scouting și-a făcut treaba în această campanie de transferuri!”, a declarat Dinu Bara, director general Politehnica Timișoara.