Accident violent între un camion și cu un autobuz cu 40 de persoane, la Timișoara

Accident violent între un camion și un autobuz cu 40 de persoane, la Timișoara. Sunt mai mulți răniți

Miercuri, în jurul orei 07:35, pompierii militari au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe strada Ovidiu Cotruș.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, 2 autosanitare SMURD și 9 pompieri.

Potrivit primelor informații, în accident a fost implicate un camion, în care se alfa doar conducătorul auto, și un autobuz în care erau 40 de persoane.

În urma impactului, trei persoane din autobuz primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Misiunea este în dinamică, vom reveni.

Ce au stabilit polițiștii

Un bărbat de 42 de ani a condus o basculantă pe o stradă lăturalnică, iar la un moment dat, la intersecția cu strada Ovidiu Cotruș, ar fi intrat în coliziune cu un autobuz, ce circula regulamentar dinspre localitatea Utvin înspre strada Ioan Slavici, condus de către un tânăr de 23 de ani.

În urma impactului, o femeie de 48 de ani, pasageră în autobuz, a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.