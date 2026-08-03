SCM Poli va deschide noul sezon la Bistrița

Sport
Publicat în de Darius Petru
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SCM Poli va deschide noul sezon la Bistrița

SCM Poli va deschide noul sezon la Bistrița

“TeraPlast Arena” din Bistrița va găzdui, în perioada 21-23 august, Supercupa României atât la handbal masculin, cât și la handbal feminin. Opt echipe vor lupta pentru primul trofeu acordat în noua stagiune.

Printre participante se află SCM Politehnica Timișoara, echipă care în sezonul precedent a disputat finala Cupei României, pierdută la sala „Constantin Jude“ în fața lui Dinamo București.

Cele două formații vor fi adversare în semifinalele Supercupei, pe 21 august, de la ora 17,30.

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În aceeași zi, însă de la ora 20, se vor întâlni CSM București și HC Buzău. Învingătoarele și învinsele se vor afla față-n față în ziua următoarele în cele două finale (mare și mică).

La feminin vor juca Gloria Bistrița, CSM București, CSM Corona Brașov și SCM Râmnicu Vâlcea.

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