Principalele probleme aduse de un acoperiș montat greșit și cum să te asiguri că le vei evita

Un acoperiș nu este doar un element estetic al casei, ci principala barieră împotriva ploii, vântului și zăpezii. Când montajul nu respectă regulile meseriei, problemele nu apar imediat, ci după primele sezoane cu ploi abundente sau ger puternic – moment în care reparațiile sunt deja costisitoare. Iată care sunt cele mai frecvente probleme cauzate de un montaj greșit și cum te asiguri că le eviți.

Infiltrații și igrasie

Cea mai comună problemă apare atunci când hidroizolația de sub învelitoare lipsește, este montată incorect sau are îmbinări prost sigilate. Apa pătrunde treptat prin acoperiș, ajunge în structura de lemn și, în timp, în tavanul locuinței, unde apar pete de igrasie greu de tratat fără intervenții majore.

Condens și mucegai în pod

Fără o ventilație corectă a acoperișului, aerul cald și umed din interiorul casei se condensează pe fața interioară a învelitorii sau pe structura de lemn. Rezultatul este mucegaiul, care afectează atât aerul din locuință, cât și rezistența în timp a lemnului din șarpantă.

Deformarea și slăbirea structurii de lemn

O structură de rezistență subdimensionată pentru greutatea învelitorii sau pentru zona climatică (zăpadă, vânt) se poate deforma în timp. Grinzile care se curbează sau căpriorii prost fixați reduc siguranța întregului acoperiș și pot afecta chiar structura casei.

Desprinderea țiglei sau a tablei la vânt puternic

Un montaj făcut în grabă, cu fixări insuficiente sau cu accesorii de proastă calitate, lasă țigla sau tabla vulnerabilă la vânt. Piesele desprinse nu doar că lasă acoperișul neprotejat, dar pot reprezenta și un pericol pentru cei din jur.

Jgheaburi și burlane montate greșit

Un sistem de scurgere a apei prost dimensionat sau montat cu pantă greșită duce la acumulare de apă la streașină și, în timp, la infiltrații în zona fundației sau a pereților exteriori. Este o problemă des ignorată, deși poate afecta întreaga construcție.

Pierderi de energie din cauza izolației prost montate

Dacă podul este locuit, o izolație termică montată neuniform sau cu punți termice lasă căldura să scape iarna și să pătrundă vara, ceea ce se reflectă direct în facturile de energie.

Cum te asiguri că eviți aceste probleme

Cea mai sigură metodă de a evita toate aceste situații este să lucrezi cu o echipă autorizată, cu experiență dovedită în montajul de acoperișuri, și nu cu personal neinstruit angajat „la negru”, oricât de tentant ar părea prețul.

Cere întotdeauna un deviz clar înainte de începerea lucrării, verifică dacă materialele folosite sunt compatibile între ele (structură, hidroizolație, învelitoare) și asigură-te că firma cu care lucrezi oferă garanție pentru manoperă, nu doar pentru materiale.

Serviciul de montaj acoperișuri de la Hornbach

Pentru cei care vor să elimine riscul unui montaj făcut greșit, Hornbach oferă un serviciu de montaj pentru acoperișuri, disponibil pentru oricine cumpără din magazinele Hornbach.ro materialele necesare – țiglă ceramică, din beton sau metalică, tablă cutată, șindrilă bituminoasă, lemn pentru structura de rezistență, membrane, sisteme de drenaj și accesorii.

Concret, primul pas este o discuție cu coordonatorul serviciilor de montaj din magazinul Hornbach cel mai apropiat de tine – serviciul este disponibil în orașe precum București, Brașov, Constanța, Sibiu, Cluj-Napoca, Timișoara sau Oradea. În urma acestei discuții, vei fi contactat de un meșter care stabilește o vizită la fața locului, pentru măsurătorile necesare.

Deplasarea are un cost fix, dedus ulterior din prețul final dacă mergi mai departe cu echipa Hornbach, iar în urma măsurătorilor primești un deviz detaliat, cu toate etapele lucrării – de la dulgherie, până la montarea învelitorii și a sistemului de scurgere a apei. Așa știi de la început exact ce se montează, cum și la ce cost.

De ce să alegi acest serviciu?

Alegerea acestui serviciu înseamnă, în primul rând, siguranță: lucrezi cu meșteri autorizați, verificați de Hornbach, primești o ofertă clară înainte de a te angaja în vreun fel și beneficiezi de materiale și manoperă de la același furnizor, ceea ce simplifică mult garanția dacă apare vreo problemă ulterior.

Practic, elimini exact riscurile descrise mai sus – de la infiltrații, până la structuri subdimensionate sau jgheaburi montate greșit. Mergi în cel mai apropiat magazin Hornbach sau pe site-ul Hornbach, secțiunea de servicii, și verifică în ce alte situații poți apela la specialiștii în montaj.

Un acoperiș montat greșit costă mereu mai mult decât unul montat corect de la început – în bani, în timp și, uneori, în siguranța întregii locuințe. Cea mai eficientă metodă de a preveni toate problemele descrise mai sus este alegerea unei echipe cu experiență dovedită, care oferă un deviz clar și garanție pentru manoperă, nu doar pentru materiale.

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