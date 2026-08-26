Accident în Remetea Mare: motociclist în vârstă de 60 de ani, lovit de o mașină

Miercuri după-amiaza, un bărbat de 33 de ani a condus un autoturism pe strada Vlad, iar la un moment dat, la intersecție cu DN 6, a intrat în coliziune cu o motocicletă (condusă de un bărbat de 60 de ani) care era angajată în efectuarea manevrei de depășire a unui ansamblu rutier.

Motociclistul a fost rănit, fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Traficul a fost dat peste cap în urma impactului, formându-se coloane de autovehicule pe respectivul sens de mers.

Sursa foto: Facebook