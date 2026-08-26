Cod roșu de incendii în insulele Ionice. Grecia intră în alertă maximă în plin sezon turistic.

Autoritățile elene au instituit miercuri Cod roșu în regiunea Insulelor Ionice, pe fondul unui risc foarte ridicat de incendii de vegetație. Măsura vine în plin sezon turistic, când stațiunile și plajele din Grecia sunt aglomerate atât de turiști străini, cât și de vizitatori locali.

Decizia a fost luată de Ministerul grec pentru Criza Climatică și Protecție Civilă, după ce prognozele au indicat un risc de incendii de categoria 4 în Insulele Ionice, transmite Euronews.

În cadrul Codului roșu, mecanismul național de protecție civilă este activat integral. Autoritățile mobilizează personal, echipamente și resurse pentru a putea interveni rapid în cazul apariției unor focare și pentru a limita efectele unor eventuale incendii de amploare.

Sunt activate, de asemenea, măsuri de sprijin pentru populația afectată, inclusiv intervenții de urgență și acțiuni de recuperare pe termen scurt. În paralel, un risc ridicat de incendii, corespunzător categoriei 3, este prognozat pentru Attica, mai multe regiuni de pe continent și pentru toate insulele Greciei.

Pentru românii aflați în vacanță în Grecia, avertizarea este relevantă mai ales în contextul în care insulele Ionice se numără printre destinațiile turistice frecventate în lunile de vară.

Mai multe incendii recente, aduse sub control

Autoritățile au anunțat, totodată, o ameliorare a situației în mai multe zone unde izbucniseră incendii în ultimele ore. Un incendiu produs marți într-o carieră cu deșeuri și vegetație joasă, în zona Elliniko din Salamina, a fost localizat, iar pompierii au transmis că nu mai există risc de extindere.

Și focarul din Agios Vlasios, în regiunea Viotia, a fost în mare parte adus sub control, deși echipele de intervenție continuă să stingă punctele fierbinți rămase. Locuitorii din zona Tsoukalades fuseseră informați marți să evacueze localitatea și să se deplaseze către Livadeia, ca măsură de precauție.

Un alt incendiu izbucnit într-o zonă împădurită din Stefani, tot în Viotia, nu mai prezintă un front activ. Pompierii au intervenit pe parcursul nopții pentru a controla reaprinderile și se concentrează acum asupra focarelor izolate.

Grecia se confruntă aproape în fiecare vară cu incendii de vegetație favorizate de temperaturi ridicate, secetă și vânt puternic, iar autoritățile folosesc sistemul de alertare pentru a mobiliza preventiv resursele în zonele cu risc crescut.

(sursa: Mediafax)