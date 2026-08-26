Focar de malarie pe Aeroportul din Frankfurt. Un angajat a murit din cauza infecției.

Un angajat al Aeroportului din Frankfurt a murit de malarie, după ce un focar rar a dus la infectarea a șase angajați cu această boală gravă transmisă prin înțepătura țânțarilor. Se crede că țânțarii au ajuns pe cel mai aglomerat aeroport din Germania cu un avion, potrivit autorităților germane.

Ceilalți cinci angajați infectați primesc tratament medical, a declarat un purtător de cuvânt al operatorului aeroportului Fraport.

La aeroport au fost instalate capcane, iar țânțarii capturați vor fi analizați în laborator pentru a se stabili specia și originea acestora.

„Din păcate, trebuie să confirmăm că un angajat a murit în urma infecției. Le-am oferit tuturor angajaților informații complete și îi încurajăm să consulte un medic dacă prezintă simptome”, a declarat purtătorul de cuvânt al Fraport pentru BBC.

În iulie s-a relatat că focarul implica patru angajați infectați.

Institutul Robert Koch, agenție federală a guvernului german și institut de cercetare pentru controlul bolilor și sănătatea publică, a anunțat anterior că cei patru angajați s-au îmbolnăvit între 4 și 6 iulie și că țânțarii au fost aduși cu un avion.

Institutul a precizat că malaria afectează în Germania aproape exclusiv persoanele care călătoresc pe distanțe lungi și care s-au infectat în regiuni în care boala este endemică. Transmiterea malariei într-un aeroport german este rară.

„Lipsa unui istoric de călătorie poate duce la întârzierea diagnosticului. Un diagnostic întârziat crește riscul unei evoluții severe a bolii”, a precizat institutul în buletinul său epidemiologic.

Ultimul caz de malarie transmisă într-un aeroport a fost în 2023, tot pe Aeroportul din Frankfurt, a mai precizat institutul.

BBC a contactat Departamentul de Sănătate Publică din Frankfurt, care coordonează ancheta privind focarul, pentru a solicita un punct de vedere.

Malaria este o boală transmisă oamenilor prin înțepătura anumitor tipuri de țânțari și este întâlnită în principal în țările tropicale, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Infecția, care poate fi prevenită și tratată, este provocată de un parazit și nu se transmite de la o persoană la alta. Simptomele pot fi însă ușoare sau pot pune viața în pericol.

(sursa: Mediafax)