Ploi torențiale și furtuni, în următoarele două zile. Zonele aflate sub cod galben.

Administrația Națională de Meteorologie ANM a emis noi atenționări de vreme rea valabile miercuri și joi. Un cod galben va fi valabil miercuri, până la ora 23, în cea mai mare parte a zonei montane, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, potrivit meteorologilor citați de hotnews.

În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Cod galben de vijelii și joi

De asemenea, ANM a transmis o avertizare cod galben și pentru ziua de joi, în intervalul 12-23.

Avertizarea va fi valabilă în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali.

Confom ANM, în aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp. Meteorologii mai spun că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi joi arii restrânse și în restul teritoriului.