Timișul aduce gusturile Banatului la BIAS 2026.

Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș participă la BIAS 2026, unul dintre cele mai importante evenimente de aviație din România, care are loc în 28 și 29 august, la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”.

Prezența Timișului la BIAS pune în prim-plan gastronomia Banatului și caracterul multicultural al regiunii. Sub conceptul „One shared table”, publicul este invitat să descopere o parte din identitatea Banatului prin gusturi, ingrediente și preparate inspirate din tradiția gastronomică locală.

Banatul are o identitate construită prin întâlnirea mai multor comunități și tradiții. Această diversitate se regăsește în gastronomia regiunii, unde influențele Europei Centrale și ale Balcanilor s-au întâlnit și au evoluat împreună.

La BIAS, conceptul „One shared table” este transpus într-o selecție gastronomică inspirată de belșugul verii în bucătăria bănățeană. Clătita bănățeană cu bezea, Banat Spritz și Rachiu & Tonic aduc în fața publicului ingrediente și gusturi locale, reinterpretate într-o formă potrivită unui eveniment de amploare.

Clătita bănățeană cu bezea este prezentată după rețeta Laurei Laurențiu, Ambasador Banat 2028, Regiune Gastronomică Europeană. Cele două băuturi pornesc de la ingrediente locale și propun reinterpretări ale unor băuturi cunoscute: Banat Spritz combină fructe de sezon cu spumant local, iar Rachiu & Tonic valorifică rachiul dublu distilat de gutui.

Participarea la BIAS face parte din demersul de promovare a județului Timiș ca destinație turistică și gastronomică. Evenimentul oferă acces la un public numeros din București și din țară și creează un context pentru prezentarea Banatului din perspectiva gastronomiei, a patrimoniului și a diversității sale culturale.

La standul Timișului, vizitatorii pot afla mai multe despre preparatele prezentate și pot descoperi rețete și informații despre gastronomia Banatului prin intermediul codului QR către aplicația Visit Timiș.

Participarea la BIAS are și o legătură simbolică pentru Timiș și pentru istoria aviației românești. Ediția din 2026 este dedicată lui Traian Vuia, la 120 de ani de la primul său zbor realizat cu un aparat de zbor autopropulsat. Evenimentul reunește echipe și aeronave din România și din străinătate și include demonstrații aeriene, expoziții și activități pentru public.

Prin prezența la BIAS, Timișul aduce în fața publicului o parte din identitatea Banatului și continuă promovarea regiunii ca destinație turistică și gastronomică.

„One shared table” este invitația de a descoperi Banatul la aceeași masă, prin gusturi care reflectă diversitatea unei regiuni construite la întâlnirea mai multor culturi.