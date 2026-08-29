”Ubu”, în premieră la Teatrul Basca.

Teatrul Basca (str. Ion Mihalache nr. 2, Piața Traian) va găzdui în 17 septembrie, la ora 19, premiera spectacolului ”Ubu”, o adaptare liberă a scrierilor lui Alfred Jarry, transpusă în contextul contemporan al orașului Timișoara, a doua reprezentație urmând să aibă loc în 19 septembrie, ora și locul rămânând aceleași.

Spectacolul urmărește ascensiunea lui Dom’ Ubu, un antreprenor local și „consultant pe regenerare urbană”, care, instigat de Madam Ubu, acaparează bugetul și controlul orașului.

Ubu elimină primarul, masacrează magistrații, patronii și financiarii și impune taxe arbitrare sub pretextul dezvoltării. Conflictul central este lupta pentru putere între Ubu și Dezvoltatorul Bordură, o satiră la adresa corupției administrative, birocrației absurde, gentrificării și speculei imobiliare.

Regia și dramaturgia sunt semnate de Mihai Lukács, performerii sunt Ana Maria Ursu, Andreea Radu, Oana Iovița, Bogdan Spiridon, Robert Copoț, Flavius Retea și Armand Iftode, muzica îi aparține lui Octavian Horvath. Scenografie / imagine – Monotremu, producție – Ana Maria Ursu și Ana Papadima, producători – Centrul Dialectic și Teatrul Basca.

Spectacolul durează 120 de minute fără pauză, iar biletele se găsesc pe https://www.iabilet.ro/bilete-ubu-130394/.

Acest proiect cultural este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), dar nu repreyzintă în mod necesar poziţia Administraţiei Fondului Cultural Naţional, Amintitul organism nu este responsabil de conţinutul proiectului sau de modul în care pot fi folosite rezultatele acestuia.