Lucrări de spălare a rețelelor de distribuție a apei, în Timiș. Când sunt programate și în ce localități

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Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Lucrări de spălare a rețelelor de distribuție a apei, în Timiș. Când sunt programate și în ce localități

Lucrări de spălare a rețelelor de distribuție a apei, în Timiș. Când sunt programate și în ce localități.

Luni, 31 august, între orele 8:00 – 16:00, în localitățile Balinț și Târgoviște, presiunea apei va fi scăzută, urmând ca furnizarea apei să fie întreruptă temporar, pentru efectuarea lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție și a rezervorului de înmagazinare.

Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție.

La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă.

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