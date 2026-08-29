Accident în Timiș, două victime. Un bărbat de 42 de ani a condus un autoturism pe strada 9 Mai din orașul Sânnicolau Mare, dinspre strada Victor Babeș înspre strada Oituz, iar la un moment dat, la intersecție cu strada Decebal, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar, condus de către o tânără de 20 de ani.

În urma impactului au rezultat două victime, respectiv o femeie de 46 de ani și un tânăr de 19 ani, ambii pasageri în autoturismul condus de către bărbatul de 42 de ani.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.