Accident în Timiș, două victime

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Accident în Timiș, două victime

Accident în Timiș, două victime. Un bărbat de 42 de ani a condus un autoturism pe strada 9 Mai din orașul Sânnicolau Mare, dinspre strada Victor Babeș înspre strada Oituz, iar la un moment dat, la intersecție cu strada Decebal, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar, condus de către o tânără de 20 de ani.

În urma impactului au rezultat două victime, respectiv o femeie de 46 de ani și un tânăr de 19 ani, ambii pasageri în autoturismul condus de către bărbatul de 42 de ani.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *