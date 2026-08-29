Percheziții în vestul țării: polițiștii au ridicat 69.200 de euro, 207.500 de lei și 350 de grame de aur

În urma perchezițiilor efectuate la data de 27 august 2026, poliţiştii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, 69.200 de euro și 207.500 de lei, aproximativ 350 de grame de aur de 14 și 18 karate, cabluri provenite din infrastructura feroviară, avize de însoțire a mărfii falsificate, precum și unelte.

De asemenea, 10 persoane au fost conduse la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova.

Totodată, 3 bărbați, de 51, 57 și 59 de ani, au fost reținuți, pentru 24 de ore fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova.

Vă reamintim că, la data de 27 august a.c., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, polițiștii Secției Regionale Poliție Transporturi Timișoara – Serviciul Județean de Poliție Transporturi Arad desfășoară activități într-o cauză penală privind săvârșirea, în formă continuată, a unor infracțiuni de furt, infracțiuni privind regimul deșeurilor, tăinuire și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit faptul că, în perioada 1 mai 2026 și până în prezent, mai mulți angajați ai unor societăți comerciale implicate în lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii feroviare ar fi sustras, în mod sistematic, material conductor (cabluri) provenit din vechea infrastructură C.F.R.

Ulterior, cablurile sustrase ar fi fost înstrăinate către alte persoane care ar fi cunoscut proveniența ilicită a acestora, fiind transportate la un amplasament neautorizat, fără respectarea condițiilor legale privind transportul deșeurilor.

La respectivul amplasament, cu ajutorul unor unelte și instalații improvizate, s-ar fi procedat la prelucrarea termică, prin ardere, a cablurilor, în scopul separării și extragerii metalelor feroase și neferoase, cu precădere cupru și aluminiu.

Activitatea neautorizată de ardere a învelișului polimeric al cablurilor ar fi generat emisii necontrolate de substanțe poluante și microparticule toxice în atmosferă, cu impact asupra mediului și sănătății populației.

Totodată, reziduurile rezultate în urma procesului de ardere ar fi fost eliminate în mod ilegal, inclusiv prin îngropare în sol sau deversare în cursul de apă al râului Mureș.

Masele metalice rezultate în urma procesării ar fi fost ulterior valorificate în mod repetat către un centru de colectare a deșeurilor, prin intermediul unei persoane care ar fi cunoscut proveniența infracțională a materialelor.

În vederea disimulării originii ilicite a materialelor și pentru eludarea prevederilor legale referitoare la primirea elementelor provenite din infrastructura feroviară, ar fi fost utilizate avize de însoțire a mărfii falsificate.

Până în prezent, polițiștii au documentat activitatea a 224 de fapte de natură penală, săvârșite începând cu data de 1 mai 2026.

În cadrul activităților desfășurate astăzi, polițiștii au pus în executare 21 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Arad, Timiș, Hunedoara și Alba, în vederea identificării și ridicării mijloacelor materiale de probă relevante pentru stabilirea situației de fapt și documentarea întregii activități infracționale.

Totodată, au fost puse în executare 8 mandate de aducere.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Regional de Poliție Transporturi Brașov, polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Arad – Serviciul Criminalistic, polițiști de frontieră din cadrul I.T.P.F. Oradea – S.P.F. Vărșand și S.P.F. Nădlac, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad și reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, în vederea documentării întregii activități infracționale, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun.