Pompierii români în Serbia: Au degajat 7 km de drum pentru a ajunge la zonele afectate de incendii

Pompierii români continuă misiunea de sprijin în Serbia, unde intervin în zone greu accesibile afectate de incendii. Într-o singură zi, echipele au degajat aproximativ 7 kilometri de drum pentru accesul autospecialelor și au amenajat un cordon de protecție de 300 de metri.

Potrivit IGSU, modul de intervenție român a fost relocat vineri din localitatea Grebenat în zona Šušara, situată în centrul Rezervației Deliblato Sands.

Pompierii au degajat un drum pe o lungime de aproximativ 7 kilometri, permițând pătrunderea autospecialelor în zonele în care accesul era dificil.

În același timp, în zona de intervenție a fost realizat un cordon de protecție de aproximativ 300 de metri, prin lucrări de defrișare și demineralizare a solului, cu scopul de a limita propagarea incendiului și de a crea o zonă de siguranță.

„Fiecare etapă a presupus muncă susținută, folosirea uneltelor și mijloacelor tehnice din dotarea modulului și, mai presus de toate, implicare și rezistență într-o misiune care continuă zi după zi”, a transmis IGSU.

România participă la operațiunea europeană de sprijin pentru Serbia, unde incendiile de vegetație au afectat deja peste 3.500 de hectare în Rezervația naturală specială Deliblato Sands, conform Mediafax.

Sursa foto: ISU Arad