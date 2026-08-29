Weekend de foc în Banat: temperaturile urcă la 36 de grade

Vremea devine din nou călduroasă în cea mai mare parte a României, cu temperaturi care vor ajunge până la 36 de grade în vestul țării. În același timp, ANM anunță perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină.

ANM a emis o informare meteorologică în vigoare de sâmbătă de la ora 10.00 până duminică la ora 21.00.

Conform acesteia, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării.

Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 34 de grade, mai scăzute pe litoral și în depresiuni, dar și mai ridicate în regiunile vestice unde izolat se vor înregistra 35-36 de grade.

În Banat și Crișana, disconfortul termic va fi ridicat, astfel indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

ANM anunță că vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei de sâmbătă în sud-vestul țării și în zona Carpaților Occidentali, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică în centrul și nord-estul teritoriului, precum și în zona de munte, iar duminică după-amiază și seara, local în Carpații Orientali și Meridionali.

În aceste zone vor fi averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii și izolat grindină de mici dimensiuni.

Meteorologii transmit că la începutul săptămânii viitoare vremea călduroasă va persista, iar în vest și sud-vest va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

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ANM a emis și o avertizare Cod galben de vânt pentru județul Caraș-Severin.

Avertizarea este în vigoare de sâmbătă de la ora 10.00 până duminică la ora 16.00.

Vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h. Meteorologii spun că intensificări ale vântului cu viteze de 40-50 km/h vor fi pe arii restrânse și în vestul și nordul țării.