Lucrări de restaurare la 11 obiective ale Muzeului Satului Bănățean Timișoara

Muzeul Satului Bănățean derulează proiectul „Restaurarea unei părți a ansamblului de vizitare al Muzeului Satului Bănățean Timișoara”, prin care sunt realizate lucrări de restaurare la 11 obiective muzeale aflate în circuitul de vizitare.

Proiectul este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului, prin Timbrul Monumentelor Istorice, și cofinanțat de Consiliul Județean Timiș.

În cadrul acestui proiect, pe linia de finanțare pentru anul 2026, au fost alocați 700.000 de lei pentru lucrările de restaurare, din care 90% reprezintă finanțarea asigurată de Institutul Național al Patrimoniului, iar 10% este contribuția Consiliului Județean Timiș.

Lucrările derulate în acest an se axează pe refacerea învelitorilor acoperișurilor la mai multe obiective din muzeu, printre care gospodăriile de la Căpâlnaș, Zolt și Chizătău, casele de la Bata și a deportaților din Bărăgan, sălașul slovac de la Nădlac, oloinițele de la Victor Vlad Delamarina și Luncani, vaiaga de la Globurău, precum și morile de la Globurău și Topleț.

Lucrările au început săptămâna trecută și sunt derulate de o echipă de restauratori din Maramureș. Până acum au fost schimbate învelitorile din șindrilă de lemn de la gospodăriile de la Căpâlnaș și Zolt. Lucrările la acoperișul oloiniței de la Victor Vlad Delamarina sunt în curs de finalizare. De asemenea, sunt prevăzute și lucrări de refacere a unor învelitori din paie și stuf. La gospodăria de la Bata este în curs refacerea învelitorii de paie, iar la casa deportaților din Bărăgan și la sălașul slovac de la Nădlac vor fi înlocuite învelitorile din stuf.

„Avem incluse în proiect acoperișuri cu învelitoare din șindrilă prin care efectiv plouă. Alte acoperișuri sunt în stare foarte proastă de conservare în special din cauza condițiilor de umezeală din parcul etnografic și a poluării. O altă problemă a fost întreținerea deficitară din lipsă de personal specializat și de dotări, însă am investit și în această direcție pentru ca pe viitor să prelungim cât mai mult durata de viață a acestor acoperișuri”, a explicat managerul Muzeului Satului Bănățean, Radu Trifan.

La finalul anului trecut, în cadrul aceleiași linii de finanțare, a fost accesată suma de 500.000 lei pentru reparații la gospodăriile de la Căvăran, Obreja, Visag și Băuțar.

Lucrările sunt programate să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026. Prin aceste intervenții, Muzeul Satului Bănățean continuă procesul de conservare și restaurare a construcțiilor tradiționale din patrimoniul său, asigurând păstrarea acestora și pentru generațiile viitoare.