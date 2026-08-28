Nicușor Dan a promulgat Legea integrității. Dominic Fritz ar urma să plece de la Primăria Timișoara

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că a promulgat Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității.

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că, în lipsa riscului ca România să piardă fonduri din PNRR, ar fi trimis legea înapoi în Parlament pentru reexaminare.

„Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, a subliniat președintele.

Președintele a cerut Parlamentului să reia discuțiile asupra legii în sesiunea de toamnă.

„Cer Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări”, a adăugat Nicușor Dan.

Dominic Fritz trebuie să plece de la Primăria Timișoara

Legea ANI este legea prin care primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz, va trebui să plece de Primăria Timișoara.

Legea Integrității, în forma care include controversatul „amendament Fritz”, a fost adoptată miercuri de Senat, cu 106 voturi „pentru” și 19 voturi „contra”.

Proiectul urma să ajungă la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

Votul a venit după ce președinta Renew Europe, Valérie Hayer, ceruse senatorilor, în special celor din PSD și AUR, să respingă legea în această formă și avertizase că, în caz contrar, fondurile aferente jalonului din PNRR nu ar trebui virate României. Miza financiară este de 770 de milioane de euro.

Votul din Senat menține astfel „amendamentul Fritz”, prevederea care ar urma să aibă consecințe asupra mandatului primarului Timișoarei și liderului USR, Dominic Fritz.

Adoptarea legii are loc în plină dispută politică și europeană privind îndeplinirea jalonului din Planul Național de Redresare și Reziliență și plata celor 770 de milioane de euro către România.