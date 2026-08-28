Incendiu în Timișoara, la un garaj. Mașină distrusă de flăcări, o femeie a fost dusă la spital

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Incendiu în Timișoara, la un garaj. Mașină distrusă de flăcări, o femeie a fost dusă la spital

Vineri, 28 august, în jurul orei 16:35, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Orăștie din Timișoara.

La fața locului s-au deplasat de urgență 12 pompieri cu 3 autospeciale de stingere și o ambulanță SAJ.

La sosirea echipajelor la locul indicat, incendiul se manifesta cu ardere generalizată la un garaj, pe o suprafață de aproximativ 30 mp, în interiorul căruia se afla un autoturism.

O femeie a fost transportată la spital cu arsuri la nivelul membrelor superioare.

Pompierii au stins focul în limitele găsite.

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