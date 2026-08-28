Simona Radiș și Adriana Adam, campioane mondiale. Aur pentru România la Amsterdam.

România a cucerit vineri medalia de aur la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam, prin Simona Radiș și Adriana Adam, care au devenit campioane mondiale în proba de dublu rame.

Potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cele două sportive au câștigat finala cu timpul de 6:49.86, după o cursă în care adversarele au reușit să mențină ritmul în prima jumătate a probei.

Româncele au accelerat însă pe final și au trecut primele linia de sosire.

Pentru România, este al 20-lea titlu mondial în această probă.

Simona Radiș a cucerit astfel al șaselea titlu mondial din carieră. Pentru Adriana Adam este al treilea titlu mondial, după cele două medalii de aur obținute alături de echipajul de 8+1.

„Marii campioni se definesc în ultima mie, sau, mai cu seamă, pe finișul de 500 m. Simona și Adriana au vâslit în ritmul lor, viteza a fost menținută, iar la final clasa celor două a închis clasamentul”, a transmis Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

În finala probei de dublu rame masculin, Florin Lehaci și Ștefan Berariu au încheiat cursa pe locul al patrulea, ratând podiumul în ultima parte a cursei.

(sursa: Mediafax)

Foto: gsp.ro