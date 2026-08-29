O butelie cu GPL a explodat într-o localitate din Timiș, doi oameni au suferit arsuri

Sâmbătă, în jurul orei 15:05, pompierii au fost solicitați să intervină în urma unei deflagrații la o butelie cu GPL, neurmată de incendiu, în localitatea Țipari.

La fața locului s-au deplasat de urgență 7 pompieri cu o autospecială de primă intervenție și comandă și o autosanitară SMURD, precum și o ambulanță SAJ cu echipajul aferent.

În urma exploziei s-au înregistrat 2 victime (o femeie și un bărbat) care prezentau arsuri la nivelul membrelor superioare și feței, a transmis ISU Timiș.

Acestea au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.