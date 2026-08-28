Victoria, singura opţiune pentru alb-verzii Dumbrăviţei

CSC Dumbrăvița încheie luna august cu un nou joc pe stadionul „Ștefan Dobay”. Sâmbătă, de la ora 11, alb-verzii primesc vizita nou-promovatei SCM Râmnicu Vâlcea, în cadrul etapei a cincea din Liga a II-a la fotbal.

Timișenii vin după o remiză spectaculoasă în Ghencea, scor 2-2. Cu trei puncte acumulate în primele patru etape, toate în urma unor rezultate de egalitate, elevii antrenorului Florin Fabian caută să obțină primul succes stagional. CSC Dumbrăvița este neînvinsă în 2026 pe arena proprie. Precedentul eșec suferit acasă datează din 13 decembrie 2025, 1-2 cu CSM Slatina, în etapa a 17-a a sezonului trecut.

Meciul de sâmbătă cu trupa din Zăvoi încheie cea mai aglomerată lună a sezonului competițional. În august, CSC Dumbrăvița a avut programate cinci jocuri de campionat și unul în Cupa României.

SCM Râmnicu Vâlcea a promovat din Liga a III-a la finele sezonului trecut, readucând orașul pe harta eșalonului secund după aproape un deceniu. Precedenta reprezentantă a urbei, CSM Râmnicu Vâlcea, s-a retras din Liga a II-a la mijlocul sezonului 2016-2017.

„Cred că în Ghencea a fost un rezultat echitabil, iar punctul pe care l-am obținut sper și cred că a dat un impuls pozitiv echipei noastre. Veneam după o perioadă foarte încărcată și era nevoie de acest punct. Sper să ne ajute pentru meciul care urmează, în ceea ce privește moralul, sper ca băieții să aibă o atitudine pozitivă, pentru că este nevoie să ieșim învingători sâmbătă.

Întâlnim o echipă nou-promovată care are rezultate bune până acum, ca și celelalte nou-promovate, de altfel. Este un adversar pe care trebuie să-l luăm foarte în serios, ca și orice adversar din campionat, dar cred că au și ei multe puncte vulnerabile pe care sper să le putem exploata. Este o echipă cu jucători cu nume, care au jucat și în prima ligă. Cu siguranță, vor veni să-și vândă scump pielea.

Cred că atitudinea și dăruirea vor face diferența în meciul de sâmbătă, pe lângă organizarea de joc foarte bună pe care ar trebui să o avem. Sper să avem noi atitudinea potrivită, dăruirea și, bineînțeles, un ritm bun de joc, care să ne permită să avem un joc bun. De altfel, acesta a fost și unul dintre obiectivele ciclului săptămânal, pentru că veneam după o perioadă încărcată și echipa încă nu cred că este la nivelul acelui ritm de joc pe care ni-l dorim.

Sperăm ca sâmbătă să arătăm mai bine decât în meciurile precedente de acasă. Cibi și Negrea s-au antrenat normal în această săptămână. Rămâne de văzut și prin prisma parametrilor fizici cum vor sta, dacă vor putea intra din primul minut. Dar important este că nu mai avem jucători accidentați. Toată lumea s-a antrenat normal în această săptămână”, a declarat Florin Fabian.