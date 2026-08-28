Timişoreanul Luca Szimionaș a semnat cu „U” Cluj

Luca Szimionaș, jucător crescut de Ripensia Timișoara, a plecat de la Verona și a semnat cu Universitatea Cluj.

În vârstă de 19 ani, el a ajuns în Italia în 2022, unde a evoluat pentru echipele U17, U18 și Primavera de la Hellas, cu 97 de meciuri strânse în ultimele trei sezoane, marcând cinci goluri și oferind colegilor săi trei pase decisive.

Szimionaș a făcut parte din lotul formației de seniori la partidele din Serie A cu Sassuolo și AS Roma, iar în Cupa Italiei s-a aflat pe bancă la confruntarea cu Venezia.

Fostul ripensist s-a făcut remarcat și la nivelul naționalelor de juniori ale României, jucând pentru reprezentativele U16, U17, U18 și U19.

Progresul său constant l-a propulsat în reprezentativa U21, pentru care a evoluat deja în șase meciuri. Universitatea Cluj ocupă în prezent locul al optulea în clasamentul Superligii.