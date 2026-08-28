Se închide circulaţia pe Bulevardul Liviu Rebreanu din Timişoara, în două etape.

Primăria Municipiului Timișoara (PMT) continuă lucrările de refacere a carosabilului pe bulevardul Liviu Rebreanu, cu intervenții în intersecția cu bulevardul Constantin Brâncoveanu. Lucrările sunt realizate de Societatea Drumuri Municipale (SDM) și presupun restricții etapizate de circulație până în 6 septembrie 2026.

Astfel, până la data de 3 septembrie 2026, circulația rutieră va fi închisă pe bulevardul Liviu Rebreanu, pe tronsonul cuprins între strada Ulpia Traiana și strada Hebe, pe sensul de mers către Calea Șagului. Traficul va fi dirijat temporar pe contrasens.

În etapa următoare, până la data de 6 septembrie 2026, restricțiile se vor aplica pe tronsonul cuprins între strada Hebe și strada Ulpia Traiana, pe sensul de mers către Spitalul Județean, circulația urmând să se desfășoare pe contrasens.

„Reamintim că, până în prezent, au fost finalizate lucrările pe tronsonul cuprins între strada Drubeta și Calea Martirilor, pe sensul de mers spre Spitalul Județean. Totodată, trotuarele dintre sensul giratoriu AEM și bulevardul Sudului au fost refăcute integral, pe o lungime de aproximativ 1,5 kilometri, pe ambele sensuri de circulație. Lucrările continuă pe tronsonul Rebreanu–Averescu, programat pentru finalizare la începutul lunii septembrie” – PMT.

Sursa foto: Oraşul Timişoara