Centrul Timişoarei, blocat de Super Rally

În perioada 28-30 august 2026, în municipiul Timișoara se va desfășura Campionatul Național de Super Rally

– bulevardul I.C. Brătianu, tronsonul cuprins între Piața Iancu Huniade și strada Michelangelo;

* strada 20 Decembrie 1989, de la Piața Iancu Huniade până la intersecția cu bulevardul C.D. Loga;

* strada Patriarh Miron Cristea, tronsonul cuprins între bulevardul Mihai Eminescu și bulevardul I.C. Brătianu.

Intersecția străzii 20 Decembrie 1989 cu bulevardul C.D. Loga va rămâne deschisă circulației.

În perioada 28 august 2026, ora 22:00 – 29 august 2026, ora 20:00, traficul rutier va fi închis pe:

* bulevardul C.D. Loga, între strada George Enescu și bulevardul Regele Ferdinand I;

* strada 20 Decembrie 1989, între bulevardul C.D. Loga și Podul Mihai Viteazu;

* bulevardul Regele Ferdinand I, între bulevardul C.D. Loga și Podul Mihai Viteazu.

De asemenea, până în data de 30 august 2026, ora 8:00, vor fi rezervate locurile de parcare din parcarea Modex, locurile destinate autocarelor și spațiile de tip „Drop-off” din Piața Iancu Huniade, precum și locurile de parcare adiacente bulevardului I.C. Brătianu, pe ambele sensuri de circulație, a transmis IPJ Timiş.

Polițiștii recomandă șoferilor să evite, pe cât posibil, zona centrală a municipiului Timișoara în intervalele menționate și să utilizeze rute alternative, respectând semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor aflați în teren.