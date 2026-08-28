Drama eliminării Universității Craiova a fost prea mult pentru Nae Ungureanu! Cămătaru: A murit de oftică, de supărare după meci!

Nae Ungureanu, unul dintre fotbaliștii emblematici ai Universității Craiova și membru al generației Craiova Maxima, a murit la vârsta de 69 de ani.

Fostul său coleg, Rodion Cămătaru, susține că Nae Ungureanu ar fi făcut un infarct din cauza supărării provocare de eliminarea Universității Craiova din Europa League.

Universitatea Craiova a avut un final de meci dramatic în Armenia, cu un penalty acordat în prelungirile meciului. În primă instanță, portarul a respins, dar arbitrul a dictat reluarea penalty-ului. Și al doilea penalty a fost ratat, dar pe respingere armenii au dat gol.

Supărarea generată de această eliminare dramatică a echipei de suflet se pare că a fost prea mult pentru Nae Ungureanu.

Rodion Cămătaru: Nae a murit de supărare, de oftică după meci

„Acum am aflat. Tocmai i-am zis lui Aurel Beldeanu, cumnată-miu nici nu știa. Aseară a fost cu niște prieteni să vadă meciul la Mohora, la Sadu. L-au găsit mort azi dimineață. Avea un accident vascular. M-au invitat și pe mine acolo de câteva ori. A făcut infarct, ce să mai. De oftică și de supărare după meci. Sunt devastat, nu avea nici 70 de ani, era mai mare ca mine cu doi ani… Îmi pare rău, a fost unul din luptătorii echipei, un foarte mare fotbalist, inimă mare, dar uite că nu a rezistat.

Nu mai am cuvinte, prea devreme au plecat toți din Craiova Maxima. M-a dat peste cap. Dumnezeu să îl odihnească! Ne-am văzut la ultimul meci în campionat. El era mereu acolo. Acolo ne vedeam săptămânal, dar uite că nu știi când e ultima oară. S-au dus prea mulți. Suntem dați peste cap. Nici ai noștri nu știu, mă sună Negrilă, nu mai pot vorbi”, a reacționat Rodion Cămătaru, informează Fanatik.

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