Un bărbat care a abandonat deșeuri provenite din dezmembrarea unor maşini, reţinut în arest (video)

Un bărbat care a abandonat deșeuri provenite din dezmembrarea unor maşini a fost reţinut în arest.

La data de 27.08.2026, în jurul orei 13:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Caransebeș au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar arunca deșeuri provenite din dezmembrarea unor autovehicule pe un teren.

Din primele verificări efectuate, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Caransebeș, au stabilit faptul că, în aceeași zi, respectiv la data de 27.08.2026, o persoană necunoscută s-ar fi deplasat cu un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă pe un teren situat în apropierea unei foste balastiere, pe raza comunei Constantin Daicoviciu, unde ar fi abandonat o cantitate de deșeuri provenite din dezmembrarea unor autovehicule, constând în rezervoare auto, spoilere din plastic, bureți, scaune auto, precum și alte materiale plastice și metalice.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că, la data de 26.08.2026, aceeași persoană necunoscută ar fi abandonat deșeuri în aceeași zonă.

În urma cercetărilor și investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat persoana bănuită că ar fi abandonat deșeurile, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 40 de ani.

În urma probatoriului administrat, la data de 27.08.2026, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin.

La activitățile desfășurate la fața locului au participat și reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Caraș-Severin.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abandonarea, aruncarea și/sau ascunderea deșeurilor, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care au fost săvârșite faptele și dispunerii măsurilor legale care se impun.