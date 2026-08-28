Transport de 300 kg de peşte, fără documente de provenienţă. Poliţiştii au intrat pe fir (foto)

Transport de 300 kg de peşte, fără documente de provenienţă. Poliţiştii au intrat pe fir

Joi – 27 august, în jurul orei 17.20, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Moldova Nouă, în timp ce desfășurau activități de serviciu la intersecția DN57 cu DC47, au oprit pentru control o autoutilitară care se deplasa pe DN57, din direcția Berzasca către Orșova, despre care aveau suspiciuni că ar transporta pește fără documentele legale.

Cu ocazia verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că în autoutilitară, condusă de un bărbat în vârstă de 42 de ani, era transportată o cantitate de aproximativ 300 de kilograme de pește din specia somn, care ar fi urmat să fie comercializat, pentru care nu au fost prezentate documente legale de proveniență.

Prejudiciul cauzat, estimat până în acest moment, este de aproximativ 8.000 de lei, recuperat în totalitate, a anunţat IPJ Caraş-Severin.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de comercializarea fără documente de proveniență a peștelui și a altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit ori a produselor din pește, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă.