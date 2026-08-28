Muzica marilor producții cinematografice, interpretată de 300 de artiști, în Parcul Rozelor. Intrarea este liberă

Coloane sonore care au definit unele dintre cele mai cunoscute universuri cinematografice și TV vor răsuna live în Parcul Rozelor. Filarmonica Banatul Timișoara prezintă, în serile de 4 și 5 septembrie 2026, de la ora 21:00, concertul simfonic SOUNDS OF FANTASY, un eveniment de amploare care va reuni pe scenă aproximativ 300 de artiști.

Orchestra simfonică „Remus Georgescu” și Corul „Ion Românu” ale Filarmonicii Banatul Timișoara, alături de Corul comunitar vor evolua sub conducerea îndrăgitului dirijor Stefan Geiger. Soliștii serii vor fi soprana Rut Iovescu, mezzosoprana Ana Kui și basul Claudiu Șola. Corul Filarmonicii va fi pregătit de maestrul Iosif Todea, iar Corului comunitar de către: Mihaela Codruța Niculescu, Lucia Manga Gligor, Carol Budai și Lucian Onița – șefi de partidă ai Corului „Ion Românu”.

Programul celor două seri aduce în fața publicului muzica unor producții precum Game of Thrones, The Lord of the Rings, Avatar, The Avengers, How to Train Your Dragon, Black Panther, Jurassic Park, King Kong ș.a. Sunt partituri care au contribuit decisiv la identitatea acestor filme și seriale și care au rămas în memoria publicului dincolo de imaginile pe care le-au însoțit.

Anul acesta, Corul comunitar marchează cea de-a patra ediție în care urcă pe scenă alături de artiștii profesioniști ai Filarmonicii, demonstrând că prezența lor contribuie nu doar la dimensiunea sonoră a concertului, ci și la apropierea de comunitate, reunind artiști profesioniști și timișoreni uniți de aceeași pasiune pentru muzică.

În cele două zile de concert, cei 300 de artiști lirici și instrumentiști vor reda prin SOUNDS OF FANTASY coloanele sonore ce traversează Middle-earth, Westeros, Pandora și Wakanda, precum și lumile eroilor, dragonilor și aventurilor cinematografice.

Același program va fi prezentat în ambele seri, oferind publicului două ocazii de a asculta live muzica producțiilor preferate, vineri, 4 septembrie, și sâmbătă, 5 septembrie 2026, de la ora 21:00, în Parcul Rozelor.

Intrarea este liberă.

Organizator: Filarmonica Banatul Timișoara. Program finanțat din bugetul local al Municipiului Timișoara. Proiect cultural cofinanțat de Consiliul Județean Timiș prin Programul TimCultura.