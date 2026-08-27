Surprize de proporţii la Super Rally Timișoara! Piloţii Simone Tempestini, Lucio Peruggini și Costel Cășuneanu, alături timişorenii Radu Benea, Nicolas Benea, Leo Borlovan, Alexandru Krepelka, Sorin Mihoc și Cristi Șugar

Organizatorii au pregătit surprize de proporții pentru ediția din acest an a Super Rally Timișoara, care va avea loc la finalul acestei săptămâni în centrul orașului.

Simone Tempestini, campionul absolut al României la raliuri, Lucio Peruggini, de opt ori campion național al Italiei la GT, și Costel Cășuneanu se numără printre piloții care vor face spectacol mâine pe circuitul special amenajat în zona Pieței Operei, iar fanii vor putea admira în acțiune modele de curse precum Porsche, Ferrari și Skoda RX, alături de prototipuri construite special pentru competiții.

Unul dintre anunțurile spectaculoase pe care organizatorii le-au pregătit pentru cursa de la Timișoara este prezența lui Simone Tempestini pentru prima dată la startul Trofeului Profi, ajuns la ediția cu numărul patru.

De zece ori campion național absolut al României, campion mondial de juniori și totodată cel mai bine cotat pilot român al momentului, clujeanul vine la Super Rally chiar înainte de a lua startul în etapa europeană din Țara Galilor. Acesta va pilota modelul Porsche 997 RGT cu care a și devenit campion național de raliuri în ultimii trei ani.

De asemenea, Costel Cășuneanu, campion absolut de Super Rally în 2019, va veni la Timișoara cu un model unic Škoda Fabia RX, pregătit să atragă toate privirile pe traseul urban.

Publicul va avea ocazia să vadă și două modele Ferrari 488 Challenge. Unul dintre acestea va fi pilotat de timișoreanul Radu Benea, în timp ce al doilea îl va avea la volan pe italianul Lucio Perrugini. De opt ori campion național la categoria GT și unul dintre cel mai bine cotați piloți din peninsulă, Peruggini va deschide cursa și reprezintă una dintre marile surprize pregătite pentru fanii motorsportului.

Spectacolul va fi completat de trei prototipuri. Printre acestea se va afla un Funyo pilotat chiar de timișoreanul Leo Borlovan, campionul absolut en-titre, dar și două modele Wolf Thunder.

În total, la Trofeul Profi Timișoara sunt așteptați 25 dintre cei mai buni piloți de motorsport, proveniți din discipline precum raliurile și viteza în coastă.

Timișoara va avea mai mulți reprezentanți, printre care Radu Benea, Nicolas Benea, Leo Borlovan, Alexandru Krepelka, Sorin Mihoc și Cristi Șugar. De asemenea, etapa va avea la start și două fete, care vor pilota mașini de top.

Marea surpriză a primei părți din acest sezon, Alexandra Teslovan, va pilota un model pregătit de raliuri, Hyundai I20 N Rally2, iar Cristiana Oprea un spectaculos BYD Electric de peste 500 de cai putere, unic în motorsportul din Europa de Est.

Traseu nou pentru ediția a patra

Trofeul Profi Timișoara ajunge în acest an la cea de-a patra ediție, după cele organizate în 2023, 2024 și 2025. Competiția va propune un traseu nou, cu startul în zona Operei. Circuitul va include bulevardul I.C. Brătianu și strada 20 Decembrie 1989, iar întrecerea va putea fi urmărită inclusiv din zona Catedralei Mitropolitane. Super Rally este singura competiție de motorsport din România organizată exclusiv pe trasee urbane. Campionatul a fost fondat în 2017 de regretatul Mihai Leu și continuă în memoria acestuia, fiind organizat de familia sa, soția Anna și fiul Marco.

Primele două etape din acest an s-au desfășurat în centrele orașelor Alba Iulia și Hunedoara, iar marea finală este programată în luna octombrie, la București. Etapa va putea fi urmărită și la postul de televiziune Pro Arena, în urma acordului încheiat de Super Rally cu trustul PRO TV.

Startul festiv, vineri seara

Evenimentul va începe vineri seara, cu prezentarea oficială a piloților și a automobilelor de concurs. Startul festiv este programat la ora 20 în Piața Operei. Atunci sunt așteptați și o parte dintre jucătorii Politehnicii Timișoara, care vor fi însoțiți de antrenorul Dan Alexa. Fanii vor putea să-i întâlnească pe participanți, să facă fotografii și să admire îndeaproape automobilele care vor concura a doua zi pe traseul din centrul Timișoarei.

Sâmbătă, la ora 10, vor începe manșele de antrenamente, iar de la 14 piloții se vor afla pe traseu pentru manșele de concurs.

Accesul publicului va fi gratuit atât la startul festiv, cât și pe durata competiției.