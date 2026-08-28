Aproape 840 de maşini ridicate la Timişoara: peste 21.000 de amenzi, valoarea depăşind 8,3 milioane de lei

Poliția Locală Timișoara continuă acțiunile de verificarea a modului în care se respectă legislația pe linie de oprire și staționare a autovehiculelor în zonele în care acest lucru este interzis, luând măsurile legale de sancționare și chiar ridicare a acestora, acolo unde se încalcă flagrant prevederile actelor normative în vigoare, în condițiile în care foarte mulți cetățeni reclamă astfel de aspecte.

De altfel, doar telefonic anul acesta au fost reclamate 4690 de situații în care autovehicule erau oprite sau staționate neregulamentar. Printre zonele în care au fost semnalate frecvent probleme sunt Calea Circumvalațiunii, Gheorghe Lazăr, 16 Decembrie 1989, G. Musicescu, Splaiul Nistrului, Arieș, Cloșca, Calea Aradului, Mareșal Al. Averescu, Calea Șagului, Armoniei, Simion Bărnuțiu.

De la începutul anului și până în prezent, au fost aplicate un număr de 21052 sancțiuni contravenționale conform OUG 195/2002, în valoare de 8316705 lei pentru oprire sau staționare în locuri interzise, pentru blocarea intrării în curți, parcări, pe trotuare, în intersecții, unde se obstrucționează vizibilitatea celorlalți participanți la trafic, pe pistele de biciclete și spații verzi, în apropierea căilor de rulare a tramvaielor, unde se blochează circulația mijloacelor de transport în comun, ori în zone în care se află obiective de interes precum spitale, unități medicale etc.

„Reamintim că potrivit OUG 195/2002, astfel de fapte sunt sancționate cu amenzi între 432,5 lei și 1.081,25 lei, cu două-trei puncte penalizare la permis. Încălcarea în mod flagrant a legislației prin blocarea circulației altor mijloace de deplasare sau a pietonilor poate atrage după sine, pe lângă sancțiuni, și ridicarea autovehiculelor, cu sprijinul societății Timpark, anul acesta fiind ridicate un număr de 839 autovehicule. Polițiștii locali acționează permanent pe această linie și atrag din nou atenția conducătorilor auto să respecte legislația în vigoare pentru a evita sancționarea și chiar ridicarea autovehiculelor”, a transmis Poliţia Locală Timişoara.