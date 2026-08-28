Accident rutier tragic: un tânăr a murit, alte două persoane au fost rănite grav

Vineri, 28 august, în jurul orei 5:00, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Băile Herculane au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ 608, pe raza localității Cornereva, în care a fost implicat un singur autoturism.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că, în timp ce un bărbat în vârstă de 29 de ani conducea un autoturism pe DJ 608, la kilometrul 19, din direcția Cornereva către Rusca, ar fi părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune frontală cu un zid din beton.

În urma accidentului, pasagerul aflat pe locul din dreapta-față, un băiat în vârstă de 18 ani, a decedat, a transmis IPJ Caraş-Severin.

De asemenea, un alt pasager, aflat pe bancheta din spate, un băiat în vârstă de 17 ani, precum și conducătorul auto au suferit vătămări corporale, fiind transportați de echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean la o unitate medicală, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.