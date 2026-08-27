Partida de fotbal Ararat-Armenia – Craiova nu e la tv. Cine transmite meciul.

Universitatea Craiova este la un singur meci de faza principală din Europa League. După 1-1 în Bănie, formația pregătită de Filipe Coelho trebuie să câștige la Erevan pentru a-și continua aventura în a doua competiție europeană.

Oltenii au însă garantată prezența în cupele europene până la finalul anului.

Dacă vor fi eliminați de Ararat-Armenia, aceștia vor continua automat în faza principală din Conference League.

Cine transmite Ararat-Armenia – Universitatea Craiova

Spre deosebire de meciul tur, returul de la Erevan nu va putea fi urmărit la televizor.

Partida va fi transmisă exclusiv online de Voyo Sport.

Parcursul oltenilor în acest sezon european:

Turul 1 preliminar UCL: 4-1 în deplasare și 1-0 acasă cu Vitebsk (Belarus)

Turul 2 preliminar UCL: 0-1 în deplasare și 2-2 acasă cu Levski Sofia (Bulgaria)

Turul 3 preliminar Europa League: 1-1 în deplasare și 2-1 acasă cu KuPS (Finlanda)

Play-off Europa League: 1-1 acasă cu Ararat-Armenia

golazo.ro

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