Tabăra de creație a Uniunii Sârbilor din România, la cea de-a XV-a ediție.

Timișoara a găzduit recent cea de-a XV-a ediție a Taberei de creație organizate de Uniunea Sârbilor din România.

Evenimentul reunește artiști vizuali din România, Serbia, Bosnia & Herțegovina și Bulgaria, într-un demers dedicat dialogului artistic și schimbului cultural dintre comunitățile din regiune.

Atelierele de creație s-au desfășurat la sediul Uniunii Sârbilor din Timișoara, pe strada Mangalia nr. 29.

Programul taberei a includs și vizite la importante instituții și obiective culturale ale orașului, printre care Muzeul Național de Artă Timișoara și Muzeul Național al Banatului.

Curatorul ediției din acest an este artistul sârb Miodrag Jaksić, iar evenimentul este coordonat de artista timișoreană Dana Petcov.

Prin diversitatea participanților și a perspectivelor artistice, tabăra își propune să consolideze legăturile culturale dintre artiștii din spațiul balcanic și să ofere un cadru pentru întâlnire, creație și dialog.

La deschiderea evenimentului au fost prezenți deputatul Ognian Crîstici, președintele Uniunii Sârbilor din România, Ivana Jakšić Matović, consulul Republicii Serbia la Timișoara, alături de numeroși oameni de cultură, înalți reprezentanți ai cultelor și membri ai comunității sârbe din Timișoara.

Printre artiștii vizuali participanți se numără Dana Petcov, Svetlana Ceca Krstić, Jelena Bodrožić, Almedina Cifric, Jelena Savić, Mariana Giorgieva, Krasimir Giorgiev, Mladen Raliev, Zivorad Ziva Milosavljević, Milorad Knezević, Damian Martinović, Uglješa Colić, Miodrag Jaksić, Zorica Niciforović Savić, Nicolae Popovici, Nevena Mirea, Anka Panić, Slavica Grigoroaie, Iva Matovici, Jasmina Iasin, Loredana Furca și Costin Brăteanu.

Lucrările realizate în cadrul taberei vor fi reunite într-o expoziție al cărei vernisaj este programat pentru luna noiembrie, cu ocazia desfășurării Zilelor Culturii Sârbe în Banat.

Expoziția va reprezenta o sinteză a experienței artistice și interculturale construite la Timișoara în cadrul celei de-a XV-a ediții a taberei.

Prin continuitatea sa, evenimentul confirmă rolul Timișoarei ca spațiu al dialogului cultural și al întâlnirilor artistice internaționale, precum și preocuparea Uniunii Sârbilor din România pentru promovarea artei contemporane și a relațiilor culturale din regiune.