Peste o mie de amenzi pentru scandalagii și petrecăreții nocturni, aplicate de poliţiştii locali în Timişoara

Peste o mie de amenzi aplicate, vara acesta, de polițiștii locali pentru nerespectarea ordinii și liniștii publice – petreceri private, muzică în fața blocului sau la boxele din mașină.

Polițiștii locali au acționat pentru luarea măsurilor legale în cazul persoanelor care nu respectă prevederile privind ordinea și liniștea publică, în special în perioada sezonului cald crescând semnificativ numărul sesizărilor care au devenit aproape zilnice și, totodată, al constatărilor privind persoanele care încalcă actele normative în vigoare.

Astfel, în ultimele trei luni, nu mai puțin de 1.032 de persoane fizice și juridice au fost sancționate conform Legii 61/1991 pentru fapte precum consumul de alcool pe domeniul public și ascultarea sau difuzarea de muzică la intensitate ridicată, pe timp de noapte, deranjând astfel ceilalți cetățeni, amenzile însumând 183.925 lei.

Printre problemele semnalate de cetățeni, pe linia tulburării liniștii publice, se află ascultarea de muzică noaptea, în fața unor locuințe, în parcuri, unde de cele mai multe ori cei puși pe distracție consumă și alcool și nu țin cont nici de orele târzii, nici de zilele săptămânii.

O altă problemă este cea a petrecerilor private care sunt organizate în zone de locuit, fiind deranjați vecinii. Astfel de petreceri, ai căror organizatori au fost sancționați cu amenzi de 2.000 de lei și, respectiv, 3.000 de lei au avut loc pe străzi precum Virgil Magearu, Lucian Blaga, Wilma Traxel, Demetriade, Turda etc.

Au fost și cazuri de conducători auto care au deranjat prin ascultarea de muzică la intensitate ridicată. Spre exemplu, un conducător auto care a dat la volum maxim boxele din mașină în parcarea Școlii Generale nr. 30, deranjând locatarii, a fost sancționat cu 800 de lei.

„Poliția Locală Timișoara reamintește că provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice, tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă, tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora, precum și organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social se sancționează, conform Legii 61/1991, cu amenzi care pot ajunge până la 6000 de lei, în funcție de faptă.

Totodată, consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice se sancționează cu amenzi de până la 500 lei”, a transmis Poliţia Locală Timişoara.