Noaptea Muzeelor la Sate, în Timiș. Ghidaj specializat, fotografiere și filmare, activități interactive. Accesul este gratuit.

Noaptea Muzeelor la Sate revine la Muzeul Cinegetic și Silvic Charlottenburg, iar și în acest an Romsilva – Direcția Silvică Timiș a pregătit, pentru ziua de 29 august, o experiență diferită, interactivă, spectaculoasă și plină de surprize.

„Veți descoperi poveștile unor trofee atent conservate, unele cu o vechime de aproape 100 de ani, și veți afla secretele metodelor și tehnicilor din arta restaurării.

Unul dintre cele mai apreciate momente ale vizitei rămâne experiența <<hands-on>>. Vizitatorii vor putea atinge trofee și animale sau păsări naturalizate, atât în muzeu, cât și în Centrul de Educație Ecologică „Descoperă Pădurea”. Prin această experiență interactivă, fiecare își va pune simțurile la lucru, va descoperi informații noi despre natură și va găsi răspunsuri la întrebări precum: <<De ce vânătoarea?>>”, spune muzeograf prof. Bojincă Mihaela Oana.

Evenimentul cuprinde tururi ghidate gratuite la Muzeul Cinegetic și Silvic Charlottenburg & Centrul de Educație Ecologică „Descoperă Pădurea” (grupurile vor fi formate din maximum 20–25 de persoane, iar accesul este gratuit).

„Pe lângă vizita în muzeu, vă invităm să petreceți o după-amiază plină de artă, tradiție, sport și activități interactive. Toate activitățile sunt gratuite, iar promisiunea noastră este că nu veți fi doar spectatori, ci participanți activi”, spune prof. Bojincă Mihaela Oana

Astfel, programul include expoziția personală „Noaptea” – Caliope Libar (ora 14).

Tânăra artistă de numai 12 ani își prezintă cea de-a doua expoziție personală, o colecție care reflectă evoluția sa artistică din ultimii cinci ani, sub îndrumarea artistului plastic Flavius Ivan.

Pictură, desen și sensibilitate într-o expoziție care merită descoperită.

O oră mai târziu intră pe scenă Ansamblul de dansuri folclorice „Sorocul Racovița” aducând momente autentice de folclor, tradiție și dans popular, la care publicul este invitat să participe și să învețe pași de joc alături de dansatori.

La ora 16, Clubul de Scrimă A.C.S. Floreta Timișoara prezintă demonstrații și ateliere de inițiere într-un sport elegant, care dezvoltă agilitatea, concentrarea și spiritul competitiv.

De la ora 17, cu sprijinul Asociației Cultural Sportivă Sagittarii Getici Timișoara, istoria prinde viață prin ateliere interactive, jocuri inspirate din Antichitate și Evul Mediu și sesiuni de tir cu arcul. La final, fiecare participant va avea ocazia să încerce să tragă la țintă.

Programul continuă cu Clubul Knock Down Timișoara care prezintă demonstrații spectaculoase de kickbox, Muay Thai, box și striking pentru MMA, într-un moment plin de energie și suspans. Just Dance Timișoara închrie ziua în ritm de dans și voie bună, cu momente interactive în care oricine, indiferent de vârstă, este invitat să intre în horă… sau pe ringul de dans.

Accesul este gratuit pentru vizitarea Muzeului Cinegetic și Silvic Charlottenburg și a Centrului de Educație Ecologică „Descoperă Pădurea”.

Vizita include: ghidaj specializat; fotografiere și filmare; activități interactive „hands-on”; un suvenir din partea muzeului – o „Povestioară de la muzeu”.

Cei doritori se pot prezenta sâmbătă, 29 august, la Muzeul Cinegetic și Silvic Charlottenburg, înainte de ora 14.