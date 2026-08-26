Liga Florilor pornește la drum. Programul primei etape

Noul sezon din Liga Florilor la handbal feminin începe miercuri seară. Campioana en-titre Gloria Bistrița va primi vizita formației CSM Iași 2020, miercuri, de la ora 17:30, la TeraPlast Arena.

Sezonul trecut a adus o premieră pentru handbalul feminin românesc. Gloria Bistrița a cucerit primul titlu de campioană din istoria clubului. Bistrițencele au încheiat sezonul 2025-2026 pe primul loc, cu 42 de puncte, după 21 de victorii și o singură înfrângere, devansând-o pe CSM București, care a terminat cu 41 de puncte. Corona Brașov a completat podiumul, cu 30 de puncte.

Gloria a avut și un parcurs excelent în duelurile directe cu principalele adversare. În sezonul trecut a învins-o pe CSM București în retur, 21-18 la București, după ce pierduse la limită meciul tur, 28-29.

Iar noul sezon a început pentru campioană cu un nou trofeu.

Gloria a câștigat Supercupa României

În weekendul trecut, Gloria Bistrița a cucerit Supercupa României, competiție care a avut loc la Bistrița. Gloria a trecut mai întâi de CSM București, scor 40-38, după prelungiri. În finală, a învins-o categoric pe CSM Corona Brașov, scor 31-18.

Pentru CSM București, sezonul trecut a însemnat pierderea titlului după mai multe sezoane în care formația din Capitală a dominat întrecerea internă.

În schimb, formația din Capitală a avut cel mai bun parcurs european din ultimii opt ani. CSM București a ajuns în Final Four-ul Ligii Campionilor, unde a câștigat medaliile de bronz.

CSM începe campionatul cu un derby, urmând să întâlneasc în prima etapă pe CS Rapid București.

Programul complet al primei etape

Miercuri, 26 august

17:30 – CS Gloria Bistrița – CSM Iași 2020

Vineri, 28 august

17:00 – HC Zalău – CSM Corona Brașov

19:30 – CS Rapid București – CSM București

Duminică, 30 august

16:00 – CSU Știința București – HC Dunărea Brăila

18:00 – SCM Universitatea Craiova – CSM Slatina

18:00 – CSM Târgu Jiu – CSM Târgu Mureș

Luni, 31 august

18:00 – SCM Râmnicu Vâlcea – CS Minaur Baia Mare

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: Handbal Mania