Liga Florilor pornește la drum. Programul primei etape

Noul sezon din Liga Florilor la handbal feminin începe miercuri seară. Campioana en-titre Gloria Bistrița va primi vizita formației CSM Iași 2020, miercuri, de la ora 17:30, la TeraPlast Arena.
Sezonul trecut a adus o premieră pentru handbalul feminin românesc. Gloria Bistrița a cucerit primul titlu de campioană din istoria clubului. Bistrițencele au încheiat sezonul 2025-2026 pe primul loc, cu 42 de puncte, după 21 de victorii și o singură înfrângere, devansând-o pe CSM București, care a terminat cu 41 de puncte. Corona Brașov a completat podiumul, cu 30 de puncte.
Gloria a avut și un parcurs excelent în duelurile directe cu principalele adversare. În sezonul trecut a învins-o pe CSM București în retur, 21-18 la București, după ce pierduse la limită meciul tur, 28-29.
Iar noul sezon a început pentru campioană cu un nou trofeu.
Gloria a câștigat Supercupa României
În weekendul trecut, Gloria Bistrița a cucerit Supercupa României, competiție care a avut loc la Bistrița. Gloria a trecut mai întâi de CSM București, scor 40-38, după prelungiri. În finală, a învins-o categoric pe CSM Corona Brașov, scor 31-18.
Pentru CSM București, sezonul trecut a însemnat pierderea titlului după mai multe sezoane în care formația din Capitală a dominat întrecerea internă.
În schimb, formația din Capitală a avut cel mai bun parcurs european din ultimii opt ani. CSM București a ajuns în Final Four-ul Ligii Campionilor, unde a câștigat medaliile de bronz.
CSM începe campionatul cu un derby, urmând să întâlneasc în prima etapă pe CS Rapid București.
Programul complet al primei etape
Miercuri, 26 august
17:30 – CS Gloria Bistrița – CSM Iași 2020
Vineri, 28 august
17:00 – HC Zalău – CSM Corona Brașov
19:30 – CS Rapid București – CSM București
Duminică, 30 august
16:00 – CSU Știința București – HC Dunărea Brăila
18:00 – SCM Universitatea Craiova – CSM Slatina
18:00 – CSM Târgu Jiu – CSM Târgu Mureș
Luni, 31 august
18:00 – SCM Râmnicu Vâlcea – CS Minaur Baia Mare
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(sursa: Mediafax)
Sursa foto: Handbal Mania