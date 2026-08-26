Zece zone cu roşu pe asfalt și afișaj electronic pentru informarea conducătorilor auto, pe raza DRDP Timişoara

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Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Zece zone cu roşu pe asfalt și afișaj electronic pentru informarea conducătorilor auto, pe raza DRDP Timişoara

Pe raza DRDP Timișoara au fost amenajate 10 zone cu covor rutier de culoare roșie și afișaj electronic pentru informarea conducătorilor auto.

Aceasta, în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR, derulat de CNAIR la nivel național, care vizează implementarea unor măsuri pentru calmarea traficului rutier la intrarea în localități.

Zonele sunt amplasate la intrarea și ieșirea din 5 localități: Lipova – DN 7 (Arad), Mintia – DN 7 (Hunedoara), Bănița – DN 66 (Hunedoara), Bocșa și Berzovia – DN 58B (Caraș-Severin).

„Covorul roșu și afișajul electronic au rolul de a atrage atenția conducătorilor auto că intră într-o zonă în care este necesară reducerea vitezei.

Afișajul indică viteza cu care se deplasează autovehiculul și o semnalizează vizual: verde, atunci când viteza este adaptată zonei, și roșu, atunci când aceasta este prea mare.

Scopul măsurilor este simplu: mai multă atenție la intrarea în localități și viteze adaptate condițiilor de trafic.

Un semnal vizibil la timp poate face diferența între o viteză păstrată din inerție și una redusă la timp”, a transmis DRDP Timişoara

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