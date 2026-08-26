SUA suspendă programările pentru viză în toată lumea. Ce se întâmplă cu solicitanții deja programați

Administrația SUA a suspendat programările pentru vize pentru solicitanții din întreaga lume, întrucât personalul consular trebuie să treacă printr-un proces de instruire. Demersul vine în contextul în care autoritățile americane vor să înăsprească măsurile privind imigrația.

Administrația președintelui american Donald Trump a dispus suspendarea programărilor pentru obținerea vizelor la ambasadele și consulatele americane din întreaga lume, în contextul unei campanii de înăsprire a măsurilor privind imigrația.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, acest demers vine după ce a fost lansată o inițiativă globală de instruire în toate ambasadele și consulatele SUA din întreaga lume.

Din acest motiv, serviciile consulare pentru vize vor fi temporar reprogramate pentru a se adapta la această instruire, informează Reuters.

Solicitanții care aveau deja stabilite interviuri au început să primească notificări prin e-mail privind amânarea acestora.

Noile date pentru interviuri urmează să fie comunicate ulterior, potrivit Financial Times.

Personalul consular va urma un program de instruire

Departamentul de Stat al SUA nu a oferit informații suplimentare privind instruirea și calendarul acesteia. Totuși, instituția a precizat că instruirea are scopul de a ajuta funcționarii consulari să-i elimine pe solicitanții considerați susceptibili de a deveni dependenți de ajutoarele sociale americane și de a asigura evaluarea solicitanților de viză „în mod cuprinzător și consecvent”.

Administrația Trump a intensificat măsurile împotriva imigrației ilegale și a recurs la deportări, anulări de vize și retragerea unor permise de ședere și muncă.

Totodată, măsurile restrictive anunțate de administrația americană în privința imigrației au fost criticate de grupurile pentru drepturile omului, fiind considerate discriminatorii și încălcând dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la un proces echitabil.

El afirmă că această campanie de represiune are ca scop îmbunătățirea securității interne.

(sursa: Mediafax)