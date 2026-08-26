Colterm întrerupe furnizarea apei calde în Timișoara timp de câteva ore.

Joi, 27 august 2026, între orele 09:00 și 13:00, Colterm întrerupe furnizarea apei calde de consum în Municipiul Timișoara, pentru eliminarea neetanșeităților pe rețeaua primară de termoficare din incinta CT Centru.

„La reluarea furnizării, apa poate prezenta urme de turbiditate pentru scurt timp. Vă recomandăm să nu o folosiți în scopuri menajere până la limpezire.

Știm că este neplăcut, însă intervenția este necesară pentru a menține rețeaua funcțională”, transmit reprezentanții Colterm.