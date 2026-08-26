Un copil de 10 ani a fost folosit pentru vânzarea drogurilor. Șapte persoane, arestate în vestul țării (video)

Șapte persoane au fost arestate preventiv într-un dosar de trafic de droguri instrumentat de procurorii DIICOT Arad.

Printre acuzațiile grave aduse suspecților se numără și faptul că un bărbat și o femeie, membri ai aceleiași familii, ar fi vândut canabis prin intermediul unui copil de doar 10 ani.

Potrivit anchetatorilor, investigațiile vizează în total nouă bărbați și o femeie. Aceștia sunt cercetați pentru trafic de droguri de risc și mare risc, precum și pentru efectuarea de operațiuni cu substanțe psihoactive.

Suspecții ar fi procurat, deținut, manipulat și comercializat canabis și substanțe cristaline periculoase, precum 3-CMC, 4-CMC și α-Etilaminopentiofenonă.

Tranzacțiile stradale se realizau pentru sume cuprinse între 100 și 1.400 de lei. În urma a 14 percheziții domiciliare efectuate de polițiști, au fost descoperite și ridicate: cantități mari de substanțe vegetale și cristaline; cântare de înaltă precizie și grindere; obiecte cu urme de substanțe interzise; sume importante de bani.

După audieri, procurorii DIICOT au dispus inițial reținerea celor 10 suspecți. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a șapte dintre aceștia, în timp ce o femeie a fost plasată în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă.