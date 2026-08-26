Percheziții DNA la Spitalul Municipal din Timișoara. Suspiciuni de abuz în serviciu și fraudarea unui concurs de angajare

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează percheziții la Spitalul Clinic Municipal de Urgență din Timișoara. Unitatea sanitară se află în subordinea Primăriei Timișoara.

Descinderile au loc într-un dosar care vizează posibila fraudare a unui concurs organizat în luna aprilie 2026.

Anchetatorii suspectează comiterea unor infracțiuni de abuz în serviciu și folosirea de informații nedestinate publicității.

Conform unor surse judiciare, investigația a pornit după ce au apărut indicii că o persoană neautorizată ar fi primit acces la subiectele sau detaliile examenului pentru un post de asistent medical generalist debutant la Bloc Operator I.

Candidata respectivă a obținut cel mai mare punctaj și a fost ulterior angajată pe postul vacant. Printre persoanele vizate se află managerul unității sanitare și asistenta-șefă a Blocului operator, ale căror locuințe au fost, de asemenea, percheziționate.

Verificările se extind și în clădirea administrativă a spitalului.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii de Operațiuni Speciale Timișoara și al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș.